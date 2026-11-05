Неусидчивость, забывчивость и резкие перепады настроения у детей далеко не всегда свидетельствуют о проблемах с дисциплиной. Нередко такое поведение связано с возрастными особенностями и постепенно проходит по мере взросления. Как отличить естественные проявления развития от сознательного нарушения правил, объяснила клинический психолог, научный сотрудник Института воспитания и эксперт Минпросвещения Юлия Берлянд.

По словам эксперта, младшие школьники часто отвлекаются на уроках, забывают тетради или домашние задания и испытывают трудности с концентрацией. Для подростков характерны эмоциональная неустойчивость, протестные реакции на замечания взрослых и повышенная чувствительность к оценке своей внешности и личности.

Подобные проявления психолог связывает с постепенным созреванием центральной нервной системы и психики ребёнка. Однако существуют признаки, позволяющие заподозрить именно проблемы с дисциплиной.

Первый из них — поведение, не соответствующее возрасту. Например, если подросток регулярно вскакивает с места, ходит по классу и выкрикивает во время урока, это уже повод внимательнее разобраться в причинах происходящего.

Второй признак — систематичность. Возрастные особенности, как правило, проявляются эпизодически, тогда как повторяющаяся агрессия, нарушения правил или необычные поступки требуют отдельного внимания со стороны взрослых.

Третьим критерием Берлянд назвала осознанность действий. Если школьник знает установленные правила, понимает последствия, но намеренно оскорбляет окружающих, дерётся или берёт чужие вещи, такое поведение нельзя автоматически списывать на переходный возраст.

Наконец, четвёртый признак — наличие определённого мотива. Ребёнок может нарушать правила ради привлечения внимания, стремления к власти, желания отомстить или избежать неудачи. Иногда причиной становится подражание сверстникам либо попытка поддержать кого-то из друзей.

При этом психолог подчеркнула, что не всякое нестандартное поведение объясняется возрастом или сознательным непослушанием. В отдельных случаях за трудностями школьника могут стоять проблемы со здоровьем. Поэтому взрослым важно оценивать не только сами поступки, но и обстоятельства, при которых они происходят.

Ранее Life.ru сообщал, что школьникам с оценкой «недопустимое поведение» назначат психолого-педагогический консилиум с участием родителей. Согласно разъяснениям Минпросвещения, классный руководитель должен в течение трёх дней провести беседу с семьёй ребёнка, а специалисты школы — разработать индивидуальный план профилактической работы.