Неразорвавшаяся бомба сдетонировала в Израиле, ранены 10 туристов

Неразорвавшаяся бомба сдетонировала на севере Израиля, в результате чего пострадали десять туристов, среди которых есть дети. Об этом сообщил телеканал N12, уточнив, что взрыв произошёл на хребте Рамим вблизи границы с Ливаном.