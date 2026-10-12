Неразорвавшаяся бомба сдетонировала в Израиле, ранены 10 туристов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Неразорвавшаяся бомба сдетонировала на севере Израиля, в результате чего пострадали десять туристов, среди которых есть дети. Об этом сообщил телеканал N12, уточнив, что взрыв произошёл на хребте Рамим вблизи границы с Ливаном.
К месту происшествия направлены экстренные службы. Информации о тяжести полученных травм и возрасте пострадавших пока не приводится.
Ранее Life.ru сообщил, что на территории аэропорта Эр-Рияда прогремел громкий взрыв. Позже ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. По данным Главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии, в результате ракетного удара погибли не менее 12 человек, ещё 309 получили ранения.
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