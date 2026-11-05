Серьёзное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ярославском шоссе в районе подмосковного Королёва. Машины получили значительные повреждения, а движение по трассе оказалось затруднено. Об этом сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Последствия аварии попали на видео, снятое проезжавшими мимо очевидцами. На кадрах видно, что один из чёрных автомобилей развернуло поперёк проезжей части. Передняя часть машины сильно повреждена, капот деформирован.

Позади разбитой легковушки остановились ещё три автомобиля. Судя по опубликованным кадрам, они также столкнулись друг с другом и получили повреждения.

Из-за аварии движение на участке Ярославского шоссе серьёзно осложнилось. Повреждённые транспортные средства заняли часть проезжей части, создав препятствие для остальных водителей. Информация о возможных пострадавших пока не поступала. Причины столкновения и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП на МКАД, которое привело к четырёхкилометровой пробке. На внешней стороне 9-го километра кольцевой автодороги столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение осуществлялось только по двум полосам из пяти, а на месте работали оперативные службы.