Сломанный забор, обмороки и скорая: на концерте Крида в Екатеринбурге произошла давка
Несколько человек пострадали в давке на концерте Егора Крида в Екатеринбурге
Обложка © ТАСС / Алексей Смагин
Концерт Егора Крида в Екатеринбурге обернулся давкой, в которой пострадали несколько зрителей. Как сообщает Super, певец пригрозил больше не выходить к поклонникам во время выступлений.
Видео © TikTok / anykreed
Инцидент произошёл 19 ноября, когда артист решил спуститься со сцены к фанатам. Зрители бросились к кумиру, из-за чего в первых рядах началась давка. Некоторым поклонникам стало плохо, несколько человек потеряли сознание, а одну из девушек толкнули с такой силой, что сломалось ограждение. На месте работала скорая помощь.
Сам Крид рассказал о случившемся во время стрима. По словам исполнителя, пострадали несколько человек. Ещё во время концерта он предупредил поклонников, что может полностью отказаться от привычки спускаться к зрителям из-за подобных происшествий.
Позднее музыкант повторил своё предупреждение в прямом эфире. Он призвал фанатов внимательнее относиться к окружающим и думать не только о возможности приблизиться к артисту, но и о безопасности других людей.
Подобные ситуации на выступлениях Крида происходили и раньше. В марте во время одного из концертов 11-летнюю поклонницу певца зажало в металлическом ограждении из-за напора толпы. После этого другие зрители также начали рассказывать о неприятных случаях на его шоу.
Ранее Life.ru сообщал о 14-летней девочке с инвалидностью, пострадавшей в давке на концерте Егора Крида в московских «Лужниках». Когда толпа начала напирать, школьницу вытащил охранник и отнёс к медикам. Позднее девочка пожаловалась на боли в спине и руке, а её мать заявила о намерении добиваться проверки организации концерта.