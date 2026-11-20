Концерт Егора Крида в Екатеринбурге обернулся давкой, в которой пострадали несколько зрителей. Как сообщает Super, певец пригрозил больше не выходить к поклонникам во время выступлений.

Видео © TikTok / anykreed

Инцидент произошёл 19 ноября, когда артист решил спуститься со сцены к фанатам. Зрители бросились к кумиру, из-за чего в первых рядах началась давка. Некоторым поклонникам стало плохо, несколько человек потеряли сознание, а одну из девушек толкнули с такой силой, что сломалось ограждение. На месте работала скорая помощь.

Сам Крид рассказал о случившемся во время стрима. По словам исполнителя, пострадали несколько человек. Ещё во время концерта он предупредил поклонников, что может полностью отказаться от привычки спускаться к зрителям из-за подобных происшествий.

Позднее музыкант повторил своё предупреждение в прямом эфире. Он призвал фанатов внимательнее относиться к окружающим и думать не только о возможности приблизиться к артисту, но и о безопасности других людей.

Подобные ситуации на выступлениях Крида происходили и раньше. В марте во время одного из концертов 11-летнюю поклонницу певца зажало в металлическом ограждении из-за напора толпы. После этого другие зрители также начали рассказывать о неприятных случаях на его шоу.