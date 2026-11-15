Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Калужском шоссе в Москве, из-за чего движение в сторону центра ограничили до одной полосы из четырёх. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

Авария случилась в районе торгового центра «Славянский град». На место прибыли городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства столкновения.

Для проезда автомобилистам оставили только одну полосу основного хода Калужского шоссе. Также движение организовано по дороге-дублёру. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Сколько именно машин попало в аварию, пока неизвестно. Информация о возможных пострадавших также уточняется.