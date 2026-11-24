На Бали скончалась 30-летняя петербурженка Анастасия Соболевская, которой стало плохо после употребления купленного в магазине вина. Последние подробности трагедии раскрыл Telegram-канал SHOT.

Лор-хирург из Петербурга умерла на Бали после отравления вином. Фото © Telegram / SHOT

Несколько недель назад девушка отправилась на индонезийский курорт. Во время отдыха она приобрела местное вино, после которого спустя несколько часов почувствовала резкое недомогание. Состояние россиянки оказалось настолько тяжёлым, что ей потребовалась помощь медиков.

Даже после доставки в больницу самочувствие Анастасии продолжало ухудшаться. В какой-то момент она лишилась сознания, а затем у неё перестало биться сердце. Медикам удалось вернуть пациентку к жизни, однако вскоре ситуация повторилась. Сердечную деятельность приходилось восстанавливать ещё несколько раз, но 24 ноября спасти петербурженку не удалось.

Предполагается, что смертельное отравление мог вызвать некачественный алкоголь, однако окончательные выводы о причинах трагедии пока не сделаны. Тело Соболевской собираются кремировать. Согласно планам близких, её прах останется на острове — его развеют над океаном.

В России Анастасия занималась хирургическим лечением заболеваний уха, горла и носа. Во время пандемии коронавируса ей доверили руководство отделением. На Бали она также участвовала в организации медицинского сопровождения мероприятий Burning Man. После её смерти без близкого человека остались пожилые отец и мать, а также сестра с инвалидностью.

Ранее Life.ru сообщал о гибели другой россиянки после употребления местного вина на Бали. 50-летняя жительница Сочи Анна провела в коме 22 дня, но так и не пришла в сознание. Медики диагностировали у неё отравление метанолом. Позднее появилась информация, что употребление того же вида балийского вина связывали и с другими случаями тяжёлых отравлений среди туристов.