У вратаря Игоря Акинфеева посттравматический остеоартрит коленного сустава, рассказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. По его словам, с обострением удалось справиться, 40-летний голкипер продолжает восстанавливать колено.

«Он был несколько раз прооперирован, на протяжении нескольких лет мы практически в ежедневном режиме его поддерживаем», — пояснил собеседник «Чемпионата».

С апреля Акинфеев не попадал в заявку ЦСКА. В нынешнем сезоне 12 из 20 матчей в воротах провёл воспитанник клуба Владислав Тороп. В остальных восьми сыграл Максим Бориско, который перешёл в команду летом.

Напомним, Игорь Акинфеев получил травму 4 апреля в матче против тольяттинского «Акрона». В июне голкипер показал болельщикам упражнения, которые выполнял во время восстановления.