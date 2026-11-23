«Несколько раз прооперировали»: В ЦСКА раскрыли диагноз Игоря Акинфеева
Главный врач ЦСКА Безуглов заявил, что у Акинфеева остеоартрит коленного сустава
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
У вратаря Игоря Акинфеева посттравматический остеоартрит коленного сустава, рассказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. По его словам, с обострением удалось справиться, 40-летний голкипер продолжает восстанавливать колено.
«Он был несколько раз прооперирован, на протяжении нескольких лет мы практически в ежедневном режиме его поддерживаем», — пояснил собеседник «Чемпионата».
С апреля Акинфеев не попадал в заявку ЦСКА. В нынешнем сезоне 12 из 20 матчей в воротах провёл воспитанник клуба Владислав Тороп. В остальных восьми сыграл Максим Бориско, который перешёл в команду летом.
Напомним, Игорь Акинфеев получил травму 4 апреля в матче против тольяттинского «Акрона». В июне голкипер показал болельщикам упражнения, которые выполнял во время восстановления.
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