Несколько школьников в Саратове обратились к медикам из-за недомогания

В Саратове несколько школьников из Национальной татарской гимназии пожаловались на плохое самочувствие и получили медицинскую помощь. Об этом сообщили в «Максе» администрации города.

По информации мэрии, недомогание у учеников проявилось вечером 30 сентября, после чего они обратились к врачам.

«Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети под наблюдением медиков», — говорится в сообщении городской администрации. Сколько именно детей оказалось среди пациентов, пока не уточняется.

Ситуацию взял под личный контроль глава Саратова Игорь Молчанов. По его распоряжению причины случившегося выясняет комитет по образованию вместе с другими профильными службами. Руководство гимназии поддерживает связь с родителями.

Ранее Life.ru писал, что в соцсетях обсуждают «сентябрьскую болезнь»: люди жалуются на головную боль, ломоту и слабость, часто без температуры. Специалисты не видят признаков нового заболевания и относят это к обычному ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября в России зарегистрировали около 734 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 — на 33,8% больше, чем неделей ранее. В ведомстве подчёркивают, что рост соответствует обычной сезонной динамике.