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Опубликовано 16 октября, 09:58

Нескончаемые воздушные тревоги на западе Украины мешают потушить нефтебазу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Крупный топливный объект загорелся в Хмельницкой области на западе Украины. Ликвидация пожара продолжается, однако работе экстренных служб мешает обстановка в регионе. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.

Очаг возгорания находится на территории нефтебазы в Шепетовском районе.

«Тушение осложняется ситуацией безопасности», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Какие именно обстоятельства препятствуют работе спасателей, он не уточнил. По словам руководителя региона, пламя охватило объект поздно вечером 15 октября. Согласно данным официальной системы оповещения населения, с вечера четверга в Хмельницкой области неоднократно включались сирены воздушной тревоги. Информация о завершении тушения на момент заявления не поступала.

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Тем временем на западе Украины прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

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Владимир Озеров
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