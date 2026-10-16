Нескончаемые воздушные тревоги на западе Украины мешают потушить нефтебазу
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Крупный топливный объект загорелся в Хмельницкой области на западе Украины. Ликвидация пожара продолжается, однако работе экстренных служб мешает обстановка в регионе. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.
Очаг возгорания находится на территории нефтебазы в Шепетовском районе.
«Тушение осложняется ситуацией безопасности», — написал чиновник в своём Telegram-канале.
Какие именно обстоятельства препятствуют работе спасателей, он не уточнил. По словам руководителя региона, пламя охватило объект поздно вечером 15 октября. Согласно данным официальной системы оповещения населения, с вечера четверга в Хмельницкой области неоднократно включались сирены воздушной тревоги. Информация о завершении тушения на момент заявления не поступала.
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