Нескончаемые воздушные тревоги на западе Украины мешают потушить нефтебазу

Крупный топливный объект загорелся в Хмельницкой области на западе Украины. Ликвидация пожара продолжается, однако работе экстренных служб мешает обстановка в регионе. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.

Очаг возгорания находится на территории нефтебазы в Шепетовском районе.

«Тушение осложняется ситуацией безопасности», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Какие именно обстоятельства препятствуют работе спасателей, он не уточнил. По словам руководителя региона, пламя охватило объект поздно вечером 15 октября. Согласно данным официальной системы оповещения населения, с вечера четверга в Хмельницкой области неоднократно включались сирены воздушной тревоги. Информация о завершении тушения на момент заявления не поступала.

Тем временем на западе Украины прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.