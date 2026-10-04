«Нет денег даже содержать государство»: В Раде признали катастрофу с бюджетом Украины

Украине не хватает собственных средств не только для продолжения боевых действий, но и для содержания государства. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«У нас нет собственных денег не только на войну, но и даже на то, чтобы содержать государство. Мы теряем бизнес и экономику. И каждые следующие условия, которые нам предлагают, хуже предыдущих», — написал парламентарий.

Гончаренко* в последние дни неоднократно выступал с критикой экономической и военной ситуации в стране. В частности, он призывал Киев искать новые варианты завершения конфликта и утверждал, что дальнейшее ухудшение положения будет вести к ещё менее выгодным условиям для Украины.

Проблемы с бюджетным финансированием ранее признавал и министр финансов Украины Сергей Марченко. В сентябре он предупредил, что из-за нехватки ликвидности власти могут столкнуться с задержками социальных выплат и зарплат в государственном секторе, если не удастся привлечь дополнительные средства.

На фоне дефицита украинский Минфин уже переносил часть менее срочных расходов на конец года. Приоритет при поступлении средств власти обещали отдавать сектору безопасности и обороны, а остальные статьи финансировать по мере появления ресурсов.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз отказался предоставить Украине дополнительное финансирование и ускорить выплаты из уже согласованного кредитного пакета. Киев рассчитывал с помощью европейских средств закрыть дополнительные потребности бюджета и просил досрочно перечислить часть денег, запланированных на следующий год. Одновременно украинские власти продолжают искать дополнительные источники для финансирования государственных и военных расходов.

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