Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) следует лишать права проведения соревнований страны, которые препятствуют участию российских спортсменов. Такое мнение высказал председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев на фоне недопуска российских лыжников на этап Кубка мира в Норвегии.

Свищев назвал решение норвежских властей дискриминацией по национальному признаку. В качестве примера для FIS он привёл действия Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), которая перенесла два международных турнира из Канады из-за визовых ограничений.

«FIS нужно обратиться к опыту World Aquatics, которая такие страны просто лишает права проведения соревнований», — подчеркнул Свищев в беседе с ТАСС.