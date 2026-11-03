Проблемы Вооружённых сил Украины с личным составом в дальнейшем будут только усиливаться. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с военнослужащими, которые не хотят продолжать участвовать в боевых действиях.

«В целом киевский режим испытывает сложности с теми, кто не желает дальше сражаться. Нет людей для мобилизации, очень большое количество дезертиров, большое количество серьёзно раненых», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, кадровые сложности ВСУ, по оценке российской стороны, хорошо известны не только профильным специалистам, но и зарубежным наблюдателям.

«Можно также добавить, что, по мнению специалистов, очевидно, объём этих проблем далее будет только возрастать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко подтвердил, что в здании находились военнослужащие, в том числе мобилизованные и самовольно оставившие свои части. При этом появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о незаконном удержании людей и насилии стали предметом отдельной проверки.

Ранее Life.ru рассказывал, что первый корпус Нацгвардии Украины «Азов»* признал наличие травм у четырёх военнослужащих, находившихся на территории объекта. В подразделении заявили, что при подтверждении незаконных насильственных действий виновные должны понести ответственность.