«Нет ни причин, ни планов»: Посольство РФ ответило на предупреждение британской MI5
Посольство РФ отвергло заявления MI5 об угрозе нападения на Британию
Обложка © Х /Посольство России в Великобритании
В посольстве России в Лондоне отвергли утверждения британской контрразведки МИ-5 об угрозе нападений со стороны Москвы. Заявление дипломатического представительства приводит агентство Reuters.
В дипмиссии подчеркнули, что у Москвы нет ни намерений, ни планов, ни причин для нападения на Соединённое Королевство.
Поводом для реакции диппредставительства стало предупреждение службы безопасности Британии, адресованное местным компаниям. Ведомство утверждает, что предприятия оборонной промышленности якобы могут стать объектами диверсий со стороны РФ.
Напомним, ещё 13 октября глава MI5 Кен Маккаллум назвал Москву главной внешней угрозой для Великобритании. Он также заявил, что его ведомство расходует на противодействие иностранным государствам больше ресурсов, чем во времена холодной войны. В дипмиссии тогда связали подобную риторику с попытками расширить полномочия спецслужб и отвлечь внимание общественности от внутренних проблем страны.