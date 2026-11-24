В посольстве России в Лондоне отвергли утверждения британской контрразведки МИ-5 об угрозе нападений со стороны Москвы. Заявление дипломатического представительства приводит агентство Reuters.

В дипмиссии подчеркнули, что у Москвы нет ни намерений, ни планов, ни причин для нападения на Соединённое Королевство.

Поводом для реакции диппредставительства стало предупреждение службы безопасности Британии, адресованное местным компаниям. Ведомство утверждает, что предприятия оборонной промышленности якобы могут стать объектами диверсий со стороны РФ.