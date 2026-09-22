«Нет никакой травмы»: Агент Овечкина объяснил его пропуск матчей «Вашингтона»

Хоккеист Александр Овечкин не получал травму и пропускает предсезонные матчи «Вашингтон Кэпиталз» по другой причине. Об этом РИА «Новости» заявил представитель российского хоккеиста Глеб Чистяков.

«Нет никакой травмы. Пропускает, потому что это предсезонные игры», — сказал агент.

Овечкин уже пропустил первую предсезонную встречу «Вашингтона» против «Бостон Брюинз», завершившуюся поражением столичной команды со счётом 2:3. Россиянин готовится к своему 22-му сезону в НХЛ. На его счету рекордные для регулярных чемпионатов лиги 929 шайб в 1573 матчах.

Ранее Life.ru сообщал о появившейся в СМИ информации о травме Овечкина перед стартом нового сезона НХЛ. Тогда сообщалось, что капитан «Вашингтона» пропустил тренировку, а журналисты связывали его отсутствие с травмой. Тренерский штаб намеревался наблюдать за состоянием россиянина в течение недели и только после этого решить вопрос с его участием в оставшихся матчах предсезонки.