Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона»

Капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в первом предсезонном матче команды против «Бостона». Россиянин отсутствует в опубликованной клубом заявке на встречу.

В составе «Кэпиталз» на игру значатся 13 нападающих, восемь защитников и два вратаря. Среди форвардов есть россияне Иван Мирошниченко и Богдан Тринёев. Встреча пройдёт 20 сентября на арене TD Garden и начнётся в 17:00 по местному времени. По московскому времени игра состоится 00:00 21 сентября.

При этом накануне Овечкин тренировался в составе «Вашингтона» — он выходил в одном звене с Райаном Леонардом и Диланом Строумом. В статье клуба причина отсутствия капитана в заявке на матч с «Бостоном» не уточняется.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» впервые не опубликовал в своих соцсетях традиционное поздравление капитану Александру Овечкину с днём рождения. В предыдущие годы клуб регулярно посвящал Овечкину отдельные праздничные публикации. При этом сейчас капитан никуда из медиаповестки «Вашингтона» не исчез: пресс-служба разместила множество фотографий с тренировочного лагеря, на которых присутствует россиянин.