Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не оставил без внимания итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Финляндии, куда российские спортсмены не смогли приехать из-за ограничений на въезд. Своё отношение к ситуации он выразил короткой фразой в комментариях под публикацией Международного союза конькобежцев (ISU) в социальной сети.

Поводом стал пост организации, посвящённый серебряной медали шведского фигуриста Андреаса Нордебака на соревнованиях в Хельсинки. Спортсмен завоевал первую в истории Швеции награду мужского одиночного катания на этапах Гран-при. Траньков поздравил фигуриста с достижением, но одновременно напомнил об отсутствии россиян.

«Нет нейтральных спортсменов — нет вечеринки. В любом случае поздравляю», — написал олимпийский чемпион.

Российский фигурист Евгений Семененко должен был выступить на финском этапе серии, однако выйти на лёд ему не позволили новые ограничения властей страны. Турнир также пропустили три спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Фигуристы получили право участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, но с 16 ноября Финляндия ужесточила правила въезда для российских граждан, распространив запрет и на спортсменов. В результате заявленные на турнир участники не смогли приехать в Хельсинки, несмотря на допуск со стороны ISU.

Ранее Life.ru писал, что ISU предоставил российским фигуристам приоритет при замене участников Гран-при Японии. Такое решение стало реакцией на ситуацию в Финляндии, где россияне не смогли выйти на лёд из-за новых въездных ограничений. Заключительный этап серии запланирован в Токио на 27–29 ноября, поэтому у отечественных спортсменов появилась дополнительная возможность попасть на международные соревнования.