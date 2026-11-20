Продолжение конфликта с Россией может привести к уничтожению Украины как жизнеспособного государства. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Если Украину не станут настойчиво побуждать к поиску наилучшего из доступных соглашений о прекращении войны, итогом для неё с высокой вероятностью станет уничтожение как жизнеспособного государства», — предупредил американский военный эксперт.

Дэвис убеждён, что у Киева нет возможности добиться победы военным путём даже при поддержке западных союзников. По его оценке, дальнейшее затягивание боевых действий не только поставит под угрозу будущее украинского государства, но и продемонстрирует неспособность США, НАТО и европейских стран добиться своих целей силовыми методами.

Отставной офицер также подверг критике американское руководство. Поведение президента США Дональда Трампа он назвал странным и хаотичным, отметив, что такая непоследовательность не помогает завершить конфликт.

По мнению Дэвиса, западным политикам необходимо отказаться от расчётов на военную победу и побудить Киев добиваться наиболее выгодных из доступных условий мирного урегулирования.

Ранее Life.ru сообщал, что Дэвис предрёк разрушение Украины из-за стремления Запада добиться военной победы над Россией. Тогда он раскритиковал американских политиков за отказ от дипломатических решений, которые, по его мнению, могли бы предотвратить многочисленные человеческие жертвы.