«Нет, я не могу»: Трамп признал разговор с Маском об Украине, но скрыл подробности

Президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал с американским миллиардером и основателем SpaceX Илоном Маском ситуацию на Украине. Однако раскрывать содержание беседы глава Белого дома не захотел. Об этом он заявил журналистам во время общения с прессой во Флориде.

Когда репортёры поинтересовались, действительно ли американский лидер разговаривал с предпринимателем об украинском конфликте, Трамп ответил утвердительно.

«Да, это так», — подтвердил президент США.

Однако выяснить, к каким выводам пришли собеседники, журналистам не удалось. На просьбу рассказать подробности переговоров хозяин Белого дома ответил коротко: «Нет, я не могу».

Заявление прозвучало на фоне споров вокруг работы спутниковых систем Starlink и Starshield, принадлежащих SpaceX. Ранее СМИ сообщили об ограничениях связи, которую используют украинские военные. По данным The Wall Street Journal, Трамп лично обращался к Маску с просьбой восстановить полноценный доступ к спутниковым услугам.

При этом американский президент публично встал на защиту бизнесмена. В пятницу, 23 октября, он заявил, что Маск не совершил ничего предосудительного в ситуации с ограничениями спутниковой связи. Днём ранее Трамп утверждал, что доступ Украины к военной системе Starshield уже восстановлен.

Однако сообщения о состоянии спутниковой связи оказались противоречивыми. Украинские представители продолжали жаловаться на ограничения скорости соединения даже после заявлений Вашингтона об устранении неполадок. Позднее появились сообщения о восстановлении прежних скоростей работы систем.

Ранее Life.ru писал, что Илон Маск резко обрушился на сторонников затягивания украинского конфликта, обвинив их в лицемерии и отсутствии реальных предложений по достижению мира. Миллиардер не стал выбирать выражения и пожелал «гореть в аду» тем, кто, по его мнению, выступает за продолжение кровопролития, не предлагая выхода из ситуации.