Попытка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохранить влияние через соглашение с оппозицией закончилась безрезультатно. Переговоры с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом о создании правительства национального единства провалились из-за разногласий по срокам пребывания у власти и составу будущей коалиции. Теперь оппозиционный политик пытается собрать кабинет без участия нынешнего премьера, сообщает Ynet.

Встреча политиков состоялась 29 ноября в военном комплексе Кирья в Тель-Авиве и продолжалась около двух часов. По данным израильских СМИ, Нетаньяху предложил поочерёдно возглавлять правительство в течение года, причём первым премьерское кресло должен был занять Айзенкот. Однако лидер «Яшар» потребовал три года подряд руководить кабинетом, оставив своему оппоненту только последний год.

Дополнительным препятствием стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Нетаньяху отказался исключать его партию из своего политического блока, хотя этот вопрос оказался одним из принципиальных для переговоров. По сведениям источников Ynet, действующий премьер также заявил, что ему необходимо завершить начатое, однако в «Ликуде» отвергли сообщения о попытке отсрочить передачу власти из-за вопросов безопасности.

После неудачной встречи Айзенкот переключился на переговоры с потенциальными партнёрами по альтернативной коалиции. Представители «Яшар» начали консультации с «Демократами», партией бывшего премьера Нафтали Беннета «Беяхад» и ультраортодоксальным «Объединённым иудаизмом Торы». План предполагает создание правительства блока перемен при внешней поддержке арабской партии «Раам».

Однако договориться с новыми союзниками тоже непросто. Ультраортодоксальная партия требует освободить своих сторонников от обязательной военной службы без штрафных санкций и планов призыва, сохранить самостоятельность религиозного образования и прежние правила отношений государства с религиозными общинами. Беннет, остающийся единственным лидером блока без окончательного соглашения с Айзенкотом, настаивает на предварительном согласовании правил призыва ультраортодоксов.

Параллельно оппозиционные депутаты готовятся пересмотреть часть судебной реформы прежнего правительства. На 30 ноября намечено первое чтение инициатив об отмене изменений, затронувших полномочия генерального прокурора и порядок формирования комитета по назначению судей.

Времени у Айзенкота остаётся всё меньше. Он рассчитывает уже на этой неделе сообщить президенту Ицхаку Герцогу о формировании парламентского большинства, чтобы затем вынести состав нового правительства на голосование в Кнессете. Пока же нового раунда переговоров между Айзенкотом и Нетаньяху не запланировано.

Ранее Life.ru писал, что Биньямин Нетаньяху согласился уступить премьерское кресло Гади Айзенкоту ради создания правительства национального единства. Действующий глава кабмина предложил первым поставить во главе страны оппозиционного политика, а самому занять пост альтернативного премьер-министра с последующей ротацией.