Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность уступить кресло главы правительства лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту. Соответствующее заявление политик опубликовал в соцсети.

Нетаньяху предложил сформировать правительство национального единства без участия арабских партий. Согласно его плану, сначала кабинет возглавит Айзенкот, а действующий премьер займёт должность альтернативного главы правительства. Впоследствии политики поменяются местами.

Нетаньяху объяснил свою готовность пойти на уступки угрозами безопасности Израиля. По его словам, сложившаяся ситуация требует отказаться от принципа, согласно которому право первенства при формировании правительства принадлежит крупнейшей партии.

Политик также призвал оппонентов незамедлительно приступить к переговорам. Он рассчитывает, что противоположная сторона продемонстрирует аналогичную готовность к компромиссам.

Предложение Нетаньяху вызвало неоднозначную реакцию в оппозиции. Бывший премьер Яир Лапид раскритиковал инициативу, а лидер партии «Демократы» Яир Голан призвал сформировать правительство без участия действующего главы кабмина. Сам Айзенкот выразил готовность обсудить предложение и пригласил Нетаньяху на переговоры.

Напомним, 8 ноября президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство. Причиной сложных коалиционных переговоров стали итоги парламентских выборов 27 октября. Сторонники Нетаньяху получили 53 места в Кнессете, оппозиционный блок — 48, арабские партии — 19.