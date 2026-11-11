Нетаньяху и Трамп созвонились и устроили адскую перепалку
Ynet: Нетаньяху и Трамп устроили адскую перепалку с криками при обсуждении Ирана
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Сложную и напряжённую беседу о возобновлении боевых действий против Ирана провели в выходные премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источник. По словам собеседника портала, телефонный разговор напоминал «адскую перепалку на повышенных тонах».
Канцелярия Нетаньяху в ответ на запрос Ynet назвала сообщение «ложными новостями». Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил, что лидеры созвонились, но сказал, что беседа «отнюдь не была сложной».
Ранее Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Нетаньяху каждый день звонит Трампу и просит возобновить боевые действия против Ирана. Противники возобновления войны пытаются уговорить Трампа сосредоточиться на переговорах, а не на новых ударах.
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