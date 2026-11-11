Сложную и напряжённую беседу о возобновлении боевых действий против Ирана провели в выходные премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источник. По словам собеседника портала, телефонный разговор напоминал «адскую перепалку на повышенных тонах».

Канцелярия Нетаньяху в ответ на запрос Ynet назвала сообщение «ложными новостями». Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил, что лидеры созвонились, но сказал, что беседа «отнюдь не была сложной».

Ранее Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Нетаньяху каждый день звонит Трампу и просит возобновить боевые действия против Ирана. Противники возобновления войны пытаются уговорить Трампа сосредоточиться на переговорах, а не на новых ударах.