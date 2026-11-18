В Израиле пост председателя Кнессета перешёл от правящей партии «Ликуд» к оппозиции: новым спикером парламента избран депутат Матан Кахана. Его кандидатуру поддержали 66 из 120 парламентариев, сообщает израильское издание Ynet.

Кахана представляет партию «Яшар!», которую возглавляет Гади Айзенкот — главный политический соперник премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Новый председатель сменил на посту Амира Охану, входящего в «Ликуд».

Соперником Каханы был депутат Офир Кац, выдвинутый партией Нетаньяху. Он получил поддержку 52 парламентариев. За победившего кандидата выступили представители еврейских оппозиционных сил и арабских партий, обеспечившие ему большинство голосов. По данным Ynet, за Кахану проголосовали в том числе 18 депутатов от арабских политических объединений. При этом ультраортодоксальные партии поддержали кандидата «Ликуда».

Заседание сопровождалось ожесточёнными спорами и продолжалось несколько часов. Во время голосования сторонники Нетаньяху выкрикивали слова протеста, тогда как депутаты блока Айзенкота приветствовали избрание Каханы аплодисментами.

В своей первой речи новый спикер заявил о намерении представлять интересы всех граждан Израиля независимо от политических разногласий. Он также призвал Айзенкота приложить усилия для формирования правительства, способного объединить страну.

Смена председателя Кнессета произошла на фоне переговоров о создании нового кабинета министров после парламентских выборов 27 октября. Ни один из политических блоков не получил самостоятельного большинства. Избрание Каханы укрепляет позиции оппозиции в парламенте, но само по себе не означает отставку Нетаньяху.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Израиля Ицхак Герцог поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать новое правительство. Его кандидатуру поддержали представители партий, располагающих 67 местами в Кнессете, тогда как за Нетаньяху выступили 46 депутатов.