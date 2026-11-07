Президент Израиля Ицхак Герцог намерен поручить формирование нового правительства лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту. О принятом решении глава государства сообщил политику вечером 7 ноября, сообщает президентская канцелярия.

«Сегодня вечером, 7 ноября 2026 года, президент проинформировал лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота о своём намерении поручить ему формирование правительства», — говорится в официальном заявлении.

Вручение мандата запланировано на воскресенье, 8 ноября. Айзенкота пригласили в резиденцию президента, где он получит право приступить к созданию правящей коалиции. По израильскому законодательству на это отводится 28 дней с возможностью продления ещё на две недели.

Решение Герцога последовало за консультациями с парламентскими партиями. Кандидатуру Айзенкота поддержали представители фракций, располагающих 67 местами в Кнессете. За действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху высказались 46 депутатов. Ещё семь парламентариев не рекомендовали ни одного кандидата.

Парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября. По их итогам ни один из политических блоков не получил большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства. Айзенкот рассчитывает собрать кабинет с участием четырёх оппозиционных партий, однако между потенциальными союзниками сохраняются разногласия.

66-летний Гади Айзенкот ранее занимал пост начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля. Сейчас он возглавляет партию «Яшар» и выступает за смену правительства Нетаньяху. Получение мандата даст ему возможность начать официальные переговоры о создании нового кабинета министров.

Ранее Life.ru сообщал, что Нетаньяху обвинил оппозицию в попытке «украсть выборы» в Израиле. Во время голосования 27 октября премьер заявил о предполагаемых нарушениях, тогда как партия Айзенкота отвергла обвинения и назвала их попыткой поставить под сомнение результаты выборов.