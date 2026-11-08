Возможная отставка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не приведёт к серьёзным изменениям в отношениях с Россией. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru. По его словам, Москва сможет поддерживать диалог с израильским руководством независимо от того, кто возглавит правительство.

«Для России [возможный уход Нетаньяху] ничего не будет значить. У него есть союзники — это США. С ним можно разговаривать, но будет другой [премьер-министр], ничего не изменится», — считает эксперт.

При этом Светов не исключает затяжного политического кризиса в Израиле. По итогам парламентских выборов 27 октября блок Нетаньяху получил 53 места в Кнессете, тогда как для формирования устойчивого большинства необходимо не менее 61 мандата.

По оценке политолога, оппозиция может попытаться создать правительство меньшинства. Если договориться не удастся, право сформировать кабинет впоследствии может получить сам Нетаньяху. Светов полагает, что в ближайшие месяцы страну ждёт период политической неопределённости, а при провале коалиционных переговоров не исключены новые выборы.