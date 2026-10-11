Нетаньяху потребовал начать расследование против создателей фильма NAZA о Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал провести всестороннее расследование в отношении создателей документального фильма NAZA о действиях ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

С соответствующим требованием Нетаньяху обратился к начальнику Генштаба ЦАХАЛ Эялю Замиру, главе ШАБАК Давиду Зини и генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре.

В офисе премьера заявили, что участников создания картины необходимо проверить на предмет возможных нарушений в сфере информационной безопасности и привлечь к ответственности в случае выявления состава преступления. Сам Нетаньяху назвал фильм ложным, предвзятым и наносящим ущерб международному положению Израиля.

NAZA сняли израильские режиссёры Юваль Абрахам и Рахель Шор. Картина построена в том числе на анонимных свидетельствах израильских военнослужащих и сотрудников разведки о действиях армии в Газе. ЦАХАЛ отвергает ряд изложенных в фильме утверждений и заявляет о фактических ошибках и искажениях.

В сентябре NAZA стала единственным документальным фильмом в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и получила специальный приз жюри. После премьеры зрители аплодировали авторам около 25 минут — это называли рекордной овацией фестиваля.

Название NAZA происходит от израильского военного сокращения, связанного с понятием «сопутствующий ущерб» — оценкой возможного числа гражданских жертв при нанесении удара. Создатели фильма утверждают, что исследуют механизмы принятия решений в ходе военной кампании в Газе.

Ранее Life.ru сообщал, что Нетаньяху намерен ужесточить ответственность за публичные обвинения в адрес ЦАХАЛ после скандала вокруг фильма NAZA. Тогда премьер говорил о законопроектах, предусматривающих лишение гражданства за клевету на военнослужащих и резкое увеличение компенсаций по искам о диффамации. Поводом для этой инициативы также стала резонансная картина Абрахама и Шор.