Нетаньяху тайно встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье тайно побывал в Объединённых Арабских Эмиратах, где провёл встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом. Об этом сообщило издание «Хадашот 12». Канцелярия главы израильского правительства пока не раскрывает содержание переговоров.

Нетаньяху прилетел в Абу-Даби на частном самолёте и провёл в ОАЭ около четырёх часов. По данным двух источников, после переговоров премьер-министр вечером вернулся в Израиль. Вместе с ним в поездку отправилась свита, которая использовала несколько частных самолётов.

Как утверждает «Хадашот 12», основная часть встречи прошла в формате разговора один на один. При этом точная повестка переговоров неизвестна: канцелярия Нетаньяху отказалась предоставить дополнительные сведения о поездке. Визит состоялся спустя два дня после возвращения израильского премьера с Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и примерно за месяц до выборов.

Поездка также пришлась на период обсуждения публикации «Haaretz» о предупреждении Нетаньяху со стороны бен Заида перед нападением 7 октября. Согласно этому сообщению, президент ОАЭ во время разговора предупредил израильского премьера о планах лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара провести крупную операцию против Израиля.

По данным журналистов Шломи Эльдара и Рут Юваль, беседа продолжалась около 45 минут. Бен Заид, как утверждается, говорил о возможных последствиях предполагаемой атаки не только для Израиля, но и для всего региона, включая риск для «Авраамовых соглашений». Факт этого разговора официально не подтверждён властями ОАЭ.

Ранее Израиль пошёл на дипломатические меры против Нидерландов после решения Гааги ограничить торговлю с еврейскими поселениями. Нидерландским дипломатам в Рамалле дали неделю на возврат израильских документов, после чего они лишатся предоставленных Иерусалимом привилегий и иммунитета. Поводом стало решение нидерландских властей запретить импорт и продажу товаров из Иудеи и Самарии, Восточного Иерусалима и Голанских высот. Израиль расценил этот шаг как враждебную меру и ответил ограничением работы нидерландской дипломатической миссии.