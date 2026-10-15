Netflix запустил крупнейшую волну увольнений за четыре года

Стриминговый сервис Netflix сократит около тысячи сотрудников, что составляет 6% его штата. Компания проведёт крупнейшее сокращение персонала с 2022 года, затронув несколько ключевых подразделений. Об этом сообщает американское издание Variety со ссылкой на внутреннее письмо руководства.

«Наша миссия — развлекать весь мир — амбициозна, и для её реализации мы должны тщательно подходить к определению приоритетов при распределении сотрудников и ресурсов», — говорится в письме руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.

Основная часть увольнений придётся на подразделения разработки продуктов, технологий, юридического сопровождения и управления персоналом. По состоянию на конец 2025 года в Netflix работали около 16 тысяч человек. В руководстве компании пояснили, что пересмотр штата связан с изменением приоритетов бизнеса. Netflix намерен сосредоточить инвестиции на направлениях, которые могут обеспечить дальнейший рост платформы и улучшить её сервисы.

Решение также последовало на фоне усиливающейся конкуренции на рынке цифровых развлечений. Помимо других стриминговых платформ, Netflix приходится бороться за внимание аудитории с YouTube и социальными сетями. Компания развивает рекламное направление, прямые трансляции и дополнительные форматы контента.

Предыдущую крупную волну увольнений Netflix провёл в 2022 году. Тогда компания сократила около 450 рабочих мест после первого за долгое время снижения числа подписчиков.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность дополнительного сокращения 4,1 тысячи рабочих мест в Porsche. Эта инициатива должна дополнить уже согласованные меры по уменьшению штата. Ранее руководство Porsche договорилось об упразднении около девяти тысяч позиций, преимущественно на предприятиях в районе Штутгарта. При этом окончательного решения о новой волне увольнений компания пока не приняла.