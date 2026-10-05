Правительство Хабаровского края ждут массовые сокращения
Демешин объявил о сокращении состава Правительства Хабаровского края на 15%
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о сокращении руководящего состава регионального правительства на 15%. Одновременно власти намерены объединить несколько ведомств с пересекающимися функциями. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
По словам Демешина, изменения связаны с необходимостью чётче распределить ответственность между структурами. В частности, он заявил, что недоволен ситуациями, когда министерства перекладывают ответственность друг на друга.
В рамках реорганизации планируется объединить министерства ЖКХ и энергетики, министерство лесного хозяйства и министерство природных ресурсов. Также в одну структуру предполагается свести главное управление социального развития и министерство социальной защиты.
Представить обновлённую структуру правительства и новое штатное расписание губернатор поручил до 29 октября.
Ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона доложил президенту о развитии края и представил материалы о положении дел в регионе.
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