Правительство Хабаровского края ждут массовые сокращения

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о сокращении руководящего состава регионального правительства на 15%. Одновременно власти намерены объединить несколько ведомств с пересекающимися функциями. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

По словам Демешина, изменения связаны с необходимостью чётче распределить ответственность между структурами. В частности, он заявил, что недоволен ситуациями, когда министерства перекладывают ответственность друг на друга.

В рамках реорганизации планируется объединить министерства ЖКХ и энергетики, министерство лесного хозяйства и министерство природных ресурсов. Также в одну структуру предполагается свести главное управление социального развития и министерство социальной защиты.

Представить обновлённую структуру правительства и новое штатное расписание губернатор поручил до 29 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона доложил президенту о развитии края и представил материалы о положении дел в регионе.