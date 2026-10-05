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Регион
Опубликовано 5 октября, 04:14

Правительство Хабаровского края ждут массовые сокращения

Демешин объявил о сокращении состава Правительства Хабаровского края на 15%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lee Charlie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lee Charlie

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о сокращении руководящего состава регионального правительства на 15%. Одновременно власти намерены объединить несколько ведомств с пересекающимися функциями. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

По словам Демешина, изменения связаны с необходимостью чётче распределить ответственность между структурами. В частности, он заявил, что недоволен ситуациями, когда министерства перекладывают ответственность друг на друга.

В рамках реорганизации планируется объединить министерства ЖКХ и энергетики, министерство лесного хозяйства и министерство природных ресурсов. Также в одну структуру предполагается свести главное управление социального развития и министерство социальной защиты.

Представить обновлённую структуру правительства и новое штатное расписание губернатор поручил до 29 октября.

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Ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона доложил президенту о развитии края и представил материалы о положении дел в регионе.

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Артём Гапоненко
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