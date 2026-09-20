Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 01:26

Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nanci Santos Iglesias

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nanci Santos Iglesias

Россиян в 2027 году ожидают семь сокращённых рабочих недель. Это следует из постановления правительства РФ о переносе выходных дней, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Две рабочие недели продлятся по три дня — в феврале и ноябре. Ещё пять четырёхдневных недель выпадут на март, май, июнь и декабрь. При этом в мае сокращёнными будут сразу две недели.

Изменения связаны с праздничными днями и переносом совпавших с ними выходных.

Никаких суточных: Бухгалтер раскрыла, как задержка в командировке может влететь работнику в копеечку
Никаких суточных: Бухгалтер раскрыла, как задержка в командировке может влететь работнику в копеечку

Ранее Life.ru сообщал, что в ЛДПР предложили не включать выходные дни в продолжительность оплачиваемого отпуска. Инициатива позволит работникам фактически увеличить время отдыха без сокращения числа оплачиваемых отпускных дней.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar