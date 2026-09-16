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Регион
Опубликовано 16 сентября, 11:10

Демешин с докладом у Путина: Губернатор рассказал о развитии Хабаровского края

Путин встретился с губернатором Хабаровского края Демешиным

Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона доложил президенту о развитии края и представил материалы о положении дел в регионе.

Основной темой встречи стало социально-экономическое развитие Хабаровского края. Регион остаётся одним из крупных промышленных центров Дальнего Востока, где реализуются проекты в авиа- и судостроении, добывающей отрасли, логистике и инфраструктуре.

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Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с Демешиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Хабаровский край «очень важным и мощным регионом» России.

Предыдущая отдельная рабочая встреча Путина с Демешиным состоялась в августе 2024 года, когда тот ещё только исполнял обязанности губернатора. Тогда глава региона также докладывал о социально-экономическом развитии края, промышленности, инвестициях, здравоохранении и инфраструктурных проектах.

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Марина Фещенко
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