Демешин с докладом у Путина: Губернатор рассказал о развитии Хабаровского края
Путин встретился с губернатором Хабаровского края Демешиным
Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона доложил президенту о развитии края и представил материалы о положении дел в регионе.
Основной темой встречи стало социально-экономическое развитие Хабаровского края. Регион остаётся одним из крупных промышленных центров Дальнего Востока, где реализуются проекты в авиа- и судостроении, добывающей отрасли, логистике и инфраструктуре.
Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с Демешиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Хабаровский край «очень важным и мощным регионом» России.
Предыдущая отдельная рабочая встреча Путина с Демешиным состоялась в августе 2024 года, когда тот ещё только исполнял обязанности губернатора. Тогда глава региона также докладывал о социально-экономическом развитии края, промышленности, инвестициях, здравоохранении и инфраструктурных проектах.
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