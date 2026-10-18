Netflix зарегистрировал в России товарный знак

Заявку на регистрацию направили из США в апреле 2026 года. Теперь Netflix получил правовую охрану своего обозначения сразу по шести классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень вошли канцелярские товары, аксессуары, посуда, одежда и игрушки. Кроме того, товарный знак зарегистрирован для образовательных и развлекательных услуг.

Таким образом, компания закрепила права на использование своего бренда не только в сфере развлечений, но и на различной потребительской продукции. При этом регистрация товарного знака сама по себе не означает, что Netflix планирует возобновить работу в России. Американский видеосервис объявил о прекращении деятельности на российском рынке в 2022 году. С тех пор компания продолжает оформлять юридическую защиту своей интеллектуальной собственности в стране.