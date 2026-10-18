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Регион
Опубликовано 18 октября, 12:18

Netflix зарегистрировал в России товарный знак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vantage_DS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vantage_DS

Американский стриминговый сервис Netflix зарегистрировал в России новый товарный знак, включающий фирменный логотип и название компании. Соответствующие сведения обнаружились в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявку на регистрацию направили из США в апреле 2026 года. Теперь Netflix получил правовую охрану своего обозначения сразу по шести классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень вошли канцелярские товары, аксессуары, посуда, одежда и игрушки. Кроме того, товарный знак зарегистрирован для образовательных и развлекательных услуг.

Таким образом, компания закрепила права на использование своего бренда не только в сфере развлечений, но и на различной потребительской продукции. При этом регистрация товарного знака сама по себе не означает, что Netflix планирует возобновить работу в России. Американский видеосервис объявил о прекращении деятельности на российском рынке в 2022 году. С тех пор компания продолжает оформлять юридическую защиту своей интеллектуальной собственности в стране.

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Ранее Life.ru сообщал, что Netflix подал в Роспатент заявку на регистрацию ещё одного товарного знака. Документы поступили 23 марта 2026 года и касались четырёх классов товаров и услуг, включая программное обеспечение, цифровые сервисы и распространение фильмов. Кроме того, компания продлила действие трёх товарных знаков с красной буквой N до 2036 года.

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Анастасия Никонорова
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