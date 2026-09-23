Нетленные русские песни прозвучали в горах Чжанцзяцзе среди пейзажей «Аватара»

Русские песни прозвучали среди знаменитых горных пейзажей китайского Чжанцзяцзе, которые часто называют «горами Аватара». Видео необычного выступления опубликовал канал «Юань да Марья» в MAX.

Блогеры исполнили русскую классику в Avatar Mountains. Видео © МАКС / Юань Да Марья

Авторы ролика исполнили несколько знакомых русскоязычной аудитории композиций на фоне скал национального парка. Именно пейзажи Чжанцзяцзе китайские туристические власти продвигают как знаменитые Avatar Mountains.

Русские песни хорошо знают и любят местные жители. Особенно популярны «Катюша» и «Подмосковные вечера»: их можно услышать в том числе в уличных караоке.

Популярность этих композиций в Китае подтверждают и представители страны. Советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао ранее рассказывал, что «Катюшу» и «Подмосковные вечера» поют в разных регионах республики.

Ранее Life.ru сообщал, что в Китае зафиксировали рекордный интерес к изучению русского языка. Сейчас русский как специальность преподают в 185 китайских вузах, ещё более 400 университетов предлагают его как общеобразовательный предмет, а свыше 300 школ включили язык в свою программу.