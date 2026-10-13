Неуловимая российская «Нива» ушла невредимой после четырёх атак FPV-дронов ВСУ

Украинские военные за десять минут предприняли четыре попытки атаковать российскую «Ниву» FPV-дронами на добропольском направлении. Все беспилотники не достигли цели, автомобиль остался без повреждений. Об этом РИА «Новости» рассказал старший реактивной артиллерийской батареи 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Замок.

По словам военнослужащего, незадолго до этого FPV-дрон атаковал «КамАЗ» во время разгрузки в лесополосе. Грузовик повреждений не получил и покинул место, после чего бойцы заметили следовавший за машиной тяжёлый беспилотник «Баба-яга».

«За 10 минут прилетели четыре FPV-дрона, все пытались атаковать «Ниву», но две упали перед задним колесом. Один пролетел над крышей, промахнулся. Ещё один просто завис и упал», — рассказал Замок.

Несмотря на серию атак, «Нива», по словам морпеха, осталась цела и продолжила движение.

Ранее на Добропольском направлении российский дрон-перехватчик протаранил украинский БПЛА-носитель самолётного типа. Как сообщало Минобороны, аппарат доставлял FPV-дроны в район боевых действий и использовался в качестве воздушного ретранслятора для управления ими. Цель обнаружил расчёт группировки войск «Центр», после чего российский беспилотник сблизился с ней и поразил тараном.