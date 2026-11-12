В Екатеринбурге пенсионерка отчитала временно исполняющего полномочия главы города Рустама Галямова за отсутствие остановочных павильонов в микрорайоне ЖБИ. Женщина потребовала от чиновника объяснить, почему старые конструкции сносят, не устанавливая сразу новые. Неожиданный разговор произошёл во время рабочего обхода района, сообщает 66.RU.

Пенсионерка отчитала врио мэра Екатеринбурга за снесённые остановки. Видео © Telegram / 66.RU | Новости из Екатеринбурга

«А чё говорить-то? У вас должен быть план. Снесли — тут же поставили новую. Неужели до этого нельзя додуматься?» — возмутилась пенсионерка.

Женщина занималась скандинавской ходьбой, когда заметила Галямова и решила высказать ему претензии. Причём для разговора с главой города она даже не стала снимать наушники. Высказав всё, что думает об организации замены остановок, пенсионерка продолжила прогулку.

Галямов спорить с жительницей не стал и согласился с её замечаниями. При этом конкретные сроки установки новых павильонов в микрорайоне не назывались.

Примечательно, что проблемы с остановками уже попадали в поле зрения самого градоначальника. Во время проверки городских районов 5 ноября Галямов раскритиковал антивандальные павильоны на Уралмаше, у которых разбитые стёкла заменили металлическими сетками. Чиновник назвал такие конструкции ужасными, поскольку они не защищают пассажиров от ветра и осадков, и потребовал изменить их устройство.

Рустам Галямов руководит Екатеринбургом с 13 октября 2026 года. На эту должность его временно назначил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Ранее Life.ru сообщал о досрочной отставке предыдущего мэра Алексея Орлова, который перешёл в региональное Законодательное собрание после избрания депутатом. До назначения исполняющим полномочия главы Галямов занимал пост первого заместителя мэра.