Невеста попыталась отравить мужа и его родителей ядом через два дня после свадьбы

В Индии новобрачную заподозрили в попытке отравить мужа и его родителей крысиным ядом спустя всего два дня после свадьбы. Женщину задержали вместе с предполагаемой сообщницей, сообщает The Times of India.

Инцидент произошёл в деревне Велхане округа Джалгаон в штате Махараштра. 32-летний Валмик Тарачанд Патил женился на Суман Субхаш Сахни 7 октября, а уже вечером 9 октября троим членам семьи стало плохо после ужина.

По версии полиции, Суман и ещё одна женщина — Аарти Сурьяпракаш Пател — могли подмешать в еду средство от грызунов. Мужчина и его родители были госпитализированы с признаками отравления.

После этого обе женщины, как утверждают следователи, покинули дом, забрав с собой деньги и ценности, полученные во время свадебной церемонии. Их задержали в тот же день возле деревни Нимгул в соседнем округе Дхуле.

По данным местных СМИ, невесту привезли из другого штата через посредника, а семья жениха заплатила за организацию брака около 250 тысяч рупий — примерно $2,8 тысячи по текущему курсу.

Ранее в Индии женщина призналась в убийстве мужа ради свадьбы с соседом. По версии следствия, она задушила супруга после многолетнего брака, чтобы продолжить отношения с любовником. Женщину задержали после расследования, а обстоятельства произошедшего стали предметом уголовного дела.