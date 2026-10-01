Невеста сломала обе ноги в трёх местах из-за разбитой плитки у дома в Томске

Жительнице Томска пришлось выходить замуж в гипсе из-за падения на разбитой плитке возле собственного дома. Девушка сломала обе ноги в трёх местах, когда шла на девичник, сообщает «Рен-ТВ».

Несчастный случай произошёл 13 июля возле дома №53 на улице Заречной. Дарина споткнулась о повреждённую плитку у подъезда и получила тяжёлые переломы. Свадьбу из-за травм отменять не стали, поэтому невеста встретила её в гипсе.

Восстановление заняло около двух месяцев. По данным телеканала, девушке пришлось практически заново учиться ходить. В ногах у неё остаются металлические пластины, которые до сих пор причиняют боль.

Управляющая компания «Дом-Сервис ТДСК», отвечающая за территорию, предложила Дарине 55 тысяч рублей компенсации. Девушку эта сумма не устроила, и она обратилась в прокуратуру. По словам пострадавшей, спустя два месяца после обращения заметного продвижения в разбирательстве не произошло.

Похожий спор с управляющей компанией недавно дошёл до суда в Подмосковье. Жительница Серпухова провалилась в подвал жилого дома и сломала руку. В итоге с УК взыскали 70 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё 35 тысяч рублей штрафа. Суд установил, что вход в опасное помещение не был закрыт, поэтому ответственность за случившееся лежит на обслуживающей организации.