Молитва на всю Неву: Три крестных хода сошлись у стен лавры в Санкт-Петербурге

12 сентября в Санкт-Петербурге отметили День перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Праздничные богослужения прошли во всех храмах города, а главным событием стал общегородской крестный ход по Невскому проспекту.











Шествие началось в 11:00 у Казанского кафедрального собора. Во главе колонны несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери и ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского, который накануне доставили в Петербург специально к празднику.

На площади Александра Невского перед Александро-Невской лаврой встретились три крестных хода: общегородской, малый с мощами Александра Невского и водный, прибывший из крепости Орешек. Путешествие по Неве состоялось в третий раз и символизирует последний этап перенесения мощей князя в Петербург в 1724 году.

Праздничный молебен на площади совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он назвал крестный ход свидетельством живой веры и отметил, что присутствие мощей Димитрия Донского подчёркивает преемственность российских традиций.

«Мы объединены именно этим — верой и традициями, которые сильнее всякой розни, крепче всякого разделения», — сказал митрополит.

Торжественные мероприятия также посетили председатель городского Законодательного Собрания Александр Бельский и заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов.

Праздник завершился вручением правительственной премии имени святого князя Александра Невского и концертом в Александро-Невской лавре. Ковчег с частицей мощей Димитрия Донского оставался доступен для верующих в Свято-Троицком соборе до 20:00, после чего святыню должны были вернуть в Москву.

Ранее ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского доставили в Санкт-Петербург к общегородскому крестному ходу по благословению патриарха Кирилла. 12 сентября она вместе с Казанской иконой Божией Матери была пронесена во главе шествия по Невскому проспекту к площади Александра Невского, где состоялся праздничный молебен.