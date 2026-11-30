НАТО приступило к моделированию военных операций из подземных помещений в рамках подготовки к возможному конфликту с Россией. Альянс отрабатывает сценарии действий на случай продвижения российских войск, в том числе переброску Корпуса быстрого реагирования союзников (ARRC) на восточный фланг, сообщает Newsweek.

Как отмечает журнал в статье под названием «НАТО уходит под землю перед лицом угрозы России», массовое применение беспилотников и постоянное спутниковое наблюдение усложняют маскировку военных объектов и личного состава. Размещение инфраструктуры под землёй в НАТО рассматривают как один из способов снизить потенциальный ущерб от ударов российского вооружения.

«Можно представить, что все операции будут проводиться под землёй», — заявил изданию полковник Дрю Крейг, помощник начальника штаба корпуса быстрого реагирования НАТО по инженерным вопросам и военно-гражданскому сотрудничеству.

Авторы также обращают внимание на опыт Украины, где подземная инфраструктура объединяет командные пункты, предприятия по выпуску беспилотников и медицинские комплексы. По оценке журнала, в случае конфликта с Россией Североатлантическому альянсу, вероятно, придётся перенести под землю значительную часть критически важных военных объектов, включая центры управления и склады боеприпасов.

Ранее Life.ru писал, что генерал-лейтенант Бундесвера Андре Бодеман предупредил жителей Германии о предстоящих затруднениях на дорогах из-за передвижения военной техники НАТО. Переброску войск предусматривает секретный «Оперативный план Германии» (Operationsplan Deutschland), который разрабатывают с 2023 года. Документ определяет маршруты перемещения подразделений альянса и порядок их снабжения.