Жителям Германии в ближайшие годы придётся привыкать к военным колоннам на дорогах, перекрытым автобанам и пробкам из-за передвижения техники НАТО. Об этом в интервью Bild предупредил генерал-лейтенант Бундесвера Андре Бодеман, участвующий в подготовке страны к возможному военному конфликту.

По словам генерала, немецкие дороги и железнодорожные пути могут временно переходить в распоряжение военных. На отдельных участках движение гражданского транспорта ограничат, чтобы обеспечить переброску личного состава и техники к восточным границам альянса.

«Люди не смогут ездить по этим дорогам», — заявил Бодеман, объясняя, как изменится работа транспортной инфраструктуры при проведении военных операций.

Причиной таких мер станет реализация секретного Operationsplan Deutschland — «Оперативного плана Германии». Документ разрабатывается с 2023 года и определяет маршруты переброски войск НАТО, места их снабжения, дозаправки и размещения. Германия должна стать одним из главных транспортных узлов альянса на случай масштабного кризиса.

Военное командование уже готовится к увеличению нагрузки на порты, аэропорты, железные дороги и автобаны. Причём последствия этой подготовки, как прогнозирует Бодеман, немцы почувствуют ещё до возникновения возможного конфликта — из-за учений и регулярных перемещений военной техники.

Генерал также допустил, что в определённых обстоятельствах армия получит приоритет при распределении топлива. Военные машины могут заправлять в первую очередь, тогда как гражданским потребителям придётся довольствоваться оставшимися ресурсами. Немецким компаниям он посоветовал заранее выяснить, кто из сотрудников числится в резерве Бундесвера.

В Германии объясняют подготовку необходимостью обеспечить оборону восточного фланга НАТО на фоне опасений возможного столкновения с Россией. Москва неоднократно отвергала заявления о намерении нападать на государства альянса.

Ранее Life.ru писал, что Германия намерена принять участие в разработке новой системы наведения для украинской противокорабельной ракеты «Нептун». К совместному проекту планируют привлечь крупный немецкий оборонный концерн и украинское предприятие. Сотрудничество двух стран предполагает не только закупку готового вооружения, но и совместную разработку новых образцов военной продукции.