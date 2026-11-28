Германия намерена принять участие в разработке новой системы наведения для украинской противокорабельной ракеты «Нептун». О планах расширения военно-технического сотрудничества Берлина и Киева пишет Die Welt со ссылкой на внутренние документы Минобороны ФРГ.

По информации издания, к совместному проекту планируют привлечь крупный немецкий оборонный концерн и украинское предприятие. Сотрудничество двух стран предполагает не только закупку готового вооружения, но и совместную разработку новых образцов военной продукции.

Кроме того, Берлин намерен профинансировать закупку более двух тысяч украинских дальнобойных беспилотников Bars. Предварительная стоимость контракта оценивается в 330 миллионов евро. Поставки могут начаться в 2027 году при условии успешного завершения испытаний.

Бундесвер также заинтересован в приобретении нескольких опытных образцов украинских ракет «Фламинго». Однако реализации этих планов на протяжении нескольких месяцев препятствовали действующие на Украине экспортные ограничения.

Ещё одним направлением сотрудничества может стать обмен военными данными и использование украинской цифровой системы управления войсками Delta.

Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что киевское конструкторское бюро «Луч» ведёт работы по модернизации ракет «Нептун». Первоначально они разрабатывались для поражения морских целей, однако впоследствии появились модификации для применения против наземных объектов. На фоне развития этой программы украинские власти могут пересмотреть финансирование проекта «Фламинго». По сведениям украинских СМИ, часть средств предполагается направить на увеличение объёмов производства продукции КБ «Луч».