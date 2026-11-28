Украина ведёт закрытые работы по усовершенствованию крылатых ракет «Нептун», которые использовались при ноябрьских атаках на Крымский мост. Разработкой занимается киевское государственное конструкторское бюро «Луч», сообщает британская газета The Telegraph.

По информации издания, украинские инженеры продолжают модернизировать ракету, созданную на основе советской противокорабельной Х-35. Первоначально «Нептун» предназначался для поражения морских целей, однако позднее Киев разработал версии для ударов по наземным объектам.

Одной из таких модификаций стал дальнобойный «Нептун», заявленная дальность которого достигает 1000 километров. Газета отмечает, что Украина уже применяла эти ракеты в боевых условиях. Один из собеседников издания утверждает, что сейчас Киев запускает их по целям на разных направлениях.

На фоне развития программы «Нептун» украинские власти могут пересмотреть финансирование другого ракетного проекта — «Фламинго». По данным украинских СМИ, на которые ссылается Telegraph, часть средств предполагается направить на увеличение производства ракет конструкторского бюро «Луч».