Ставка на «Нептун»: Бюро «Луч» тайно модернизирует оружие ВСУ после атак на Крымский мост
Telegraph: Украина тайно модернизирует ракеты «Нептун» для новых ударов
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Украина ведёт закрытые работы по усовершенствованию крылатых ракет «Нептун», которые использовались при ноябрьских атаках на Крымский мост. Разработкой занимается киевское государственное конструкторское бюро «Луч», сообщает британская газета The Telegraph.
По информации издания, украинские инженеры продолжают модернизировать ракету, созданную на основе советской противокорабельной Х-35. Первоначально «Нептун» предназначался для поражения морских целей, однако позднее Киев разработал версии для ударов по наземным объектам.
Одной из таких модификаций стал дальнобойный «Нептун», заявленная дальность которого достигает 1000 километров. Газета отмечает, что Украина уже применяла эти ракеты в боевых условиях. Один из собеседников издания утверждает, что сейчас Киев запускает их по целям на разных направлениях.
На фоне развития программы «Нептун» украинские власти могут пересмотреть финансирование другого ракетного проекта — «Фламинго». По данным украинских СМИ, на которые ссылается Telegraph, часть средств предполагается направить на увеличение производства ракет конструкторского бюро «Луч».
Ранее Life.ru писал, что украинские военные использовали израильскую систему спутниковой связи HiSKY при атаках на Крымский мост. Технология стала одной из альтернатив Starlink, работа которого стала сопровождаться перебоями из-за ограничений со стороны США. Зеленский подтвердил использование для атак нескольких типов беспилотников и ракет, включая «Нептун», «Фламинго» и Ruta.