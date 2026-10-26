«Неядовитая» кобра из Интернета чуть не убила москвича в квартире

В Москве 20-летний молодой человек попал в тяжёлом состоянии в НИИ Склифосовского после укуса домашней кобры, которую считал неядовитой. Рептилию он приобрёл через Интернет, а продавцы, по его словам, заверили, что опасности она не представляет. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Инцидент произошёл в квартире москвича, когда тот решил почистить террариум и покормить питомца. До этого змея вела себя спокойно, однако во время уборки неожиданно укусила хозяина за руку.

Молодой человек не сразу обратился к врачам. Лишь после резкого ухудшения самочувствия он отправился в больницу, где медики диагностировали тяжёлое отравление змеиным ядом.

Пострадавшего госпитализировали в Центр отравлений НИИ Склифосовского. По информации издания, врачи ввели ему противозмеиную сыворотку и провели детоксикационную терапию с помощью капельниц. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.

Выяснилось, что москвич содержал моноклевую кобру — ядовитую змею, обитающую преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии. Представители этого вида достигают полутора метров в длину, а их яд способен вызывать тяжёлые отравления.