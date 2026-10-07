Незваная гостья из вытяжки: Змея перепугала жильцов квартиры в Москве

Змея выползла из вентиляционной вытяжки в ванной комнате в квартире на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник 360.ru.

Рептилию обнаружили в доме на улице Трофимова в Южнопортовом районе. Жильцы не стали приближаться к ней и вызвали спасателей, предположив, что незваная гостья может быть опасной.

Информации о пострадавших не поступало. Скорая помощь не потребовалась, на место направили сотрудников «СпасРезерва». Какой именно вид змеи оказался в квартире, источник не уточнил.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном происшествии в индийском Сринагаре, где чёрный коршун уронил живую змею прямо во двор дома во время семейного чаепития. Рептилия пережила падение и спряталась возле кухонного окна, после чего хозяева вызвали специалистов. Сотрудники Wildlife SOS поймали её и установили, что это неядовитый крысиный полоз.