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Опубликовано 7 октября, 12:47

Незваная гостья из вытяжки: Змея перепугала жильцов квартиры в Москве

Змея выползла из вентиляционной вытяжки в ванной квартиры на юго-востоке Москвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Змея выползла из вентиляционной вытяжки в ванной комнате в квартире на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник 360.ru.

Рептилию обнаружили в доме на улице Трофимова в Южнопортовом районе. Жильцы не стали приближаться к ней и вызвали спасателей, предположив, что незваная гостья может быть опасной.

Информации о пострадавших не поступало. Скорая помощь не потребовалась, на место направили сотрудников «СпасРезерва». Какой именно вид змеи оказался в квартире, источник не уточнил.

Бабье лето разбудило змей в Подмосковье: названы излюбленные места ядовитых гадюк
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Ранее Life.ru рассказывал о необычном происшествии в индийском Сринагаре, где чёрный коршун уронил живую змею прямо во двор дома во время семейного чаепития. Рептилия пережила падение и спряталась возле кухонного окна, после чего хозяева вызвали специалистов. Сотрудники Wildlife SOS поймали её и установили, что это неядовитый крысиный полоз.

Больше новостей о необычных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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