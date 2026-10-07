Терял сознание и горел от яда: Врачи чудом вытащили с того света мужчину, на которого в лесу напала змея

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, которого в лесу укусила змея. Пострадавшего доставили в стационар в тяжёлом состоянии: нога сильно отекла, его бросало то в жар, то в холод, а по дороге мужчина несколько раз терял сознание. Об этом сообщили Life.ru в медучреждении.

Родственники привезли пациента в больницу примерно через полчаса после укуса. Его сразу госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Мужчине назначили комплексное лечение, в том числе противоядную терапию и сыворотку против яда гадюки.

«Пострадавшему был назначен комплекс мероприятий: антибиотикотерапия, антигистаминная, инфузионная, противоядная и десенсибилизирующая терапия. Также мы провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали назначенное лечение и введение сыворотки против яда гадюки», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Сергиево-Посадской больницы Михаил Голованов.

Укушенную ногу дополнительно обездвижили с помощью гипса. Уже на следующие сутки состояние мужчины значительно улучшилось: отёк полностью спал, а боль удалось купировать. Через неделю пациента выписали из больницы в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.

В августе Life.ru рассказывал о четырёхлетнем мальчике, которого змея укусила на автозаправке в Приморье. Родители заметили следы только по дороге домой, когда кожа вокруг укуса начала синеть. Ребёнка госпитализировали во Владивостоке, после пяти дней лечения отёк спал. В сентябре Life.ru писал о рекордном за 25 лет числе укусов гюрзы в Дагестане: с начала года там зарегистрировали десять случаев, среди пострадавших был десятилетний ребёнок.