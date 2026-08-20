Четырёхлетний мальчик даже не заплакал после укуса змеи на АЗС в Приморье

Четырёхлетнего мальчика укусила змея на автозаправке в приморском Большом Камне. Сам момент родители не заметили — ребёнок не заплакал и поначалу даже не пожаловался на боль.

Мальчик вышел из автомобиля вслед за отцом, который заметил рептилию и пытался её отогнать. Ребёнок подошёл слишком близко. По данным местных СМИ, речь идёт о щитоморднике.

О случившемся родители узнали уже по дороге домой. Мальчик неожиданно сказал, что «больше не будет ловить змей». После этих слов взрослые осмотрели ребёнка и обнаружили на пальце ноги два следа от укуса, а кожа вокруг них начала синеть.

Мальчика срочно повезли во Владивосток, где его госпитализировали. После пяти дней лечения отёк спал, сейчас состояние ребёнка улучшается.

Подобные встречи с ядовитыми змеями в регионе происходят не впервые. Ранее Life.ru рассказывал о 15-летней школьнице, которую змея укусила на пляже в Приморье. Тогда у девочки развился анафилактический шок, однако врачам удалось стабилизировать её состояние.

Life.ru также объяснял, как выглядят укусы ядовитых змей и что необходимо делать в первые минуты. Врач Нина Зубова отмечала, что характерным признаком могут быть две точки от клыков, а после укуса необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.