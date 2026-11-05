Неймар присоединился к футболистам, которые отреагировали на завершение международной карьеры Криштиану Роналду.

Бразилец не стал писать длинное обращение. Под прощальной публикацией португальца он оставил всего одно слово:

«Легенда», — написал Неймар, добавив эмодзи с аплодисментами.

Комментарий появился под видео, в котором Роналду объявил о завершении 23-летней карьеры в национальной команде.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. За национальную команду он провёл 234 матча и забил 146 голов — оба показателя являются мировыми рекордами среди мужских сборных.

Вместе с Португалией CR7 выиграл чемпионат Европы 2016 года, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

На решение португальца уже отреагировали Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Винисиус Жуниор, бывшие клубы Роналду и футбольные организации. Неймар же уложил своё отношение к его карьере в одно слово.