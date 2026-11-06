В подмосковном Подольске появится спортивный центр, где искусственный интеллект будет анализировать тренировки, а занятия на реальных площадках объединят с виртуальной реальностью и компьютерными играми. Новый комплекс на улице Рабочей готов уже на 65%, открыть его планируют до конца 2026 года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на администрацию городского округа.

Одной из главных особенностей центра станет цифровая система контроля физических нагрузок. Нейросеть сможет отслеживать результаты тренировок, а на уличных тренажёрах разместят QR-коды. Отсканировав их, посетители получат доступ к видеоинструкциям по правильному и безопасному выполнению упражнений.

Внутри здания оборудуют компьютерный класс и зоны виртуальной реальности. На прилегающей территории появятся футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для стритбола и воркаута. По всему комплексу будет работать бесплатный Wi-Fi.

Особое внимание уделят школьникам и студентам. Центр строят неподалёку от жилых кварталов и Подольского технико-экономического колледжа. По решению главы округа Григория Артамонова, учащиеся смогут пользоваться спортивной инфраструктурой бесплатно.

Разработчики проекта рассчитывают, что сочетание киберспорта и обычных тренировок поможет заинтересовать физической активностью подростков, привыкших проводить свободное время за компьютерами. Подольский фиджитал-центр станет четвёртым подобным объектом в Московской области.

На строительной площадке уже полностью подготовлены основания для уличных спортивных зон. Специалисты завершают монтаж металлического каркаса здания и инженерных коммуникаций.