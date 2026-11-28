Российские учёные из Института AIRI представили систему AutoOntic, которая помогает проверить, на каких сведениях основаны ответы искусственного интеллекта. Разработка превращает тексты в структурированную карту знаний. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Система извлекает из текстов сведения об объектах и связях между ними, объединяет понятия с одинаковым значением и выстраивает их иерархию. Например, «фильм» и «кинофильм» относятся к одному понятию, а документальное кино — к более узкой категории.

Такая карта позволяет искать сведения, необходимые для ответа нейросети, и проверять их взаимосвязи. При этом справочник можно редактировать вручную. AutoOntic не является самостоятельной языковой моделью, а работает на основе уже существующих алгоритмов и моделей.

В тесте на сохранение и поиск фактов из исходных текстов система показала результат 85,87%, опередив два аналогичных инструмента (82,37% и 82,93%). При использовании понятий из Wikidata показатель вырос до 88%. Эти цифры не означают, что разработка способна выявить 88% всех ошибок нейросетей.

В дальнейшем исследователи планируют развивать технологии автоматического извлечения и систематизации знаний, к которым смогут обращаться ИИ-агенты.

Ранее Life.ru сообщал о разработке российской нейросети для школьников. Её планируют наполнить проверенной информацией и сделать безопасной для детей. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, систему могут представить до конца 2026/27 учебного года.