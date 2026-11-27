Минцифры России предложило предоставить разработчикам отечественных нейросетей доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Подготовленный ведомством пакет документов вынесен на общественное обсуждение.

Разработчики смогут пользоваться готовыми наборами данных, а также запрашивать сведения, которых пока нет в соответствующих каталогах. При этом персональная информация граждан и сведения, составляющие охраняемую законом тайну, останутся недоступными.

Документы также устанавливают порядок присвоения ИИ-моделям двух статусов — суверенного и национального. В первом случае разработка должна быть полностью российской, во втором допускается использование зарубежных компонентов с открытым исходным кодом.

Проверять соответствие нейросетей законодательству предлагается поручить Институту системного программирования РАН. После согласования с органами безопасности окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по цифровому развитию.

Одобренные модели включат в общедоступный реестр, а их разработчики получат приоритет при предоставлении государственной поддержки. Основные положения планируется ввести с 1 марта 2027 года.