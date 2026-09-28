Нейросети не отменяют работников: В РФ назвали хайпом обязательное изучение ИИ

Представителям 99% профессий не нужно изучать нейросети, поскольку эти технологии никогда не пригодятся им в повседневной работе. Основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН назвал бессмысленным хайпом заявления о том, что искусственный интеллект кардинально изменит рынок труда и потребует от каждого сотрудника глубокого понимания технологий.

По его мнению, нейросети делают работников эффективнее, но не отменяют их профессиональные компетенции и не требуют переквалификации. Захаров привёл конкретные примеры, иллюстрирующие его позицию. Оператор контроля качества на стекольном производстве после внедрения ИИ продолжает нажимать те же кнопки, поскольку новая функция интегрирована в программное обеспечение незаметно для пользователя.

Аналогичная ситуация с операторами дронов: нейросеть может помогать в наведении на цель на конечном участке, но это не означает, что специалист должен разбираться в принципах работы искусственного интеллекта. В подавляющем большинстве случаев технология выступает как скрытый инструмент повышения эффективности, не требующий дополнительных навыков.

Эксперт подчеркнул, что медики, копирайтеры и другие специалисты могут использовать ИИ как вспомогательный инструмент, но это не превращает их в IT-специалистов. Разговоры о необходимости поголовного изучения нейросетей игнорируют реальность современного рынка труда, где технологии внедряются именно для того, чтобы упростить работу, а не усложнить её требованиями к цифровой грамотности.

Для большинства сотрудников важно оставаться экспертами в своей предметной области, а не становиться универсальными специалистами по искусственному интеллекту.

А ранее Life.ru писал, что в России растёт спрос на «дрессировщиков ИИ». По словам специалиста, нейросетям нужно правильно поставить задачу, дать контекст, объяснить ограничения, скорректировать результат и проверить его. Такой специалист может называться промпт-инженером или AI-тренером, но рынку понятнее «дрессировщик ИИ».